Украинцев стало еще меньше
Государственная служба статистики опубликовала данные о численности населения на 1 июня
По состоянию на 1 июня 2019 года численность населения Украины сократилась до 42,03 млн человек, тогда как на начало года составляло 42,15 млн человек.
Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 18 июля.
"На протяжении января-мая 2019 года численность населения уменьшилась на 122,4 тыс. человек", – сказано в нем.
При этом, по данным Госстата, на 100 умерших в Украине приходится 49 новорожденных.
За пять месяцев в Украине умерли 260,9 тыс. человек, а родились – 126,7 тыс. человек.
Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом".
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