В Украине сократилось количество безработных

Число безработных женщин превышает количество безработных мужчин

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Количество зарегистрированных безработных среди населения Украины, численность которого по состоянию на 1 апреля сократилась до 42,08 млн человек, по итогам июня 2019 года уменьшилось до 287,1 тыс. человек.

Об этом 16 июля сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

По информации Госстата, из указанного числа безработных – 165,4 тыс. женщин и 121,7 тыс. мужчин.

При этом 167,7 тыс. безработных проживают в городах, а 119,4 тыс. – в селах.

Как следует из данных ведомства, по итогам января число зарегистрированных безработных в Украине составляло 364,3 тыс. человек, февраля – 367 тыс. человек, марта – 340,7 тыс. человек, апреля – 311,4 тыс. человек, а мая – 300,9 тыс. человек.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что уровень безработицы среди экономически активного населения Украины в возрасте от 15 до 70 лет в четвертом квартале 2018 года составлял 9,3% (1,7 млн человек). При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет сократилось до 16,2 млн человек.

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