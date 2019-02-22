Стало известно, сколько украинских предприятий торгуют с ЕС на упрощенных условиях
В январе таможни выдали почти 10 тыс. сертификатов по перевозке товаров в ЕС
По состоянию на 1 февраля 2019 года 231 украинское предприятие получило статус уполномоченного экспортера и поставляет свою продукцию в страны Европейского союза (ЕС) на упрощенных условиях. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
По данным ведомства, в январе таможни ГФС выдали 9707 сертификатов по перевозке товаров в ЕС, а в течение 2016–2018 годов – 219 тыс.
"Для получения преференциального доступа на рынок ЕС в рамках зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом необходимо подтвердить происхождение товара из Украины и получить сертификат по перевозке товаров формы EUR.1", – сказано в сообщении.
При этом, по данным ГФС, существуют случаи, когда наличие такого сертификата для получения преференциального доступа на рынок ЕС не требуется:
- экспортер имеет статус уполномоченного;
- общая фактурная стоимость партии товаров не превышает 6000 евро – в этом случае экспортер самостоятельно декларирует происхождения товаров из Украины в декларации-инвойсе;
- в странах ЕС товары облагаются по нулевой ставке ввозной пошлины (за исключением положений Правил происхождения относительно кумуляции (накопления) и квот).
Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и ЕС в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд – приходятся на украинский аграрный экспорт.
В 2019 году Украина уже исчерпала ряд квот на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС. Глава правительства особо подчеркивал, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером нашей страны:
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