Стало известно, сколько земли продали через СЕТАМ: сделки на сотни миллионов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Через Сервис электронных торгов арестованным имуществом ("СЕТАМ"), глава которого подал в отставку, с октября 2018 года были реализованы 2692 земельных участка на общую сумму 187 млн гривен. Об этом стало известно во время пресс-конференции ГП СЕТАМ, передает корреспондент сайта "Сегодня".

Как сообщается, в ходе конкурсных торгов местные бюджеты получили 119,8 млн гривен. Именно на такой объем возросла стоимость земли в ходе торгов.

В "СЕТАМ" также сообщили, что в результате сотрудничества с Агентством по розыску и менеджменту активов было продано 35 лотов на сумму более 181 млн гривен.

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Всего же с начала работы "СЕТАМ" провел 59 735 успешных аукционов на 11 427 267 429 грн. Из них 24 759 (с сентября 2017 года) с применением защищенной технологии Blockchain (на 6,7 млрд гривен).

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что с незарегистрированных земельных участков в Украине собирают урожай, который оценивается в 88,5 млрд гривен.

Также мы писали о том, что земли на всех не хватит, ведь в Украине насчитывается 43 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее стало известно: сделки будут осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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