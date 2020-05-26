Стало известно, сколько зерновых отправили за границу

Украина почти исчерпала квоту на вывоз пшеницы на текущий сезон. Об этом сообщили на информационно-аналитическом портале АПК Украины.

С начала 2019/2020 маркетингового года ( МГ, июль-июнь) по состоянию на 25 мая экспорт зерновых культур из Украины достиг 53,506 млн тонн, что на 7,785 млн тонн превышает результат аналогичного периода прошлого сезона, который составил 45,72 млн тонн.

Объемы экспорта украинской пшеницы за границу почти достигли запланированного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн). Украинские компании уже продали 20,015 млн тонн, что на 5,198 млн тонн превышает аналогичный показатель сезона-2018/2019.

Реклама

Экспорт иных культур из Украины по состоянию на 25 мая составил:

ячмень – 4,799 млн тонн (+1,301 млн тонн);

кукуруза – 28,006 млн тонн (+1,345 млн тонн);

рожь – 8,2 тыс. тонн ( – 80 тыс. тонн).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что прогноз по урожаю зерновых в Украине в этом году составляет 65-68 млн тонн. Это на 10% ниже показателя прошлого года. Ситуация с посевами на данном этапе стабильная и нормальная, потому продовольственной безопасности страны ничего не угрожает.

Также мы сообщали о том, что в этом году посевная кампания прошла в штатном режиме. Украинские агропредприятия получили все ресурсы для посевной даже во время чрезвычайной ситуации.

Пока недостатка продуктов в Украине не наблюдается, а вот дефицит воды, прежде всего поливной, без которой не вырастить урожай, становится суровой реальностью. Почему – смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама