Старые авто из Европы будут "дорожать": названа причина

Без сомнения, каждому украинцу хотелось бы иметь собственное авто. Но в нашей стране накопить на машину из зарплаты непросто: мы посчитали, что, откладывая 20% от минимальной зарплаты, копить на хорошую новую иномарку придется лет 10, а то и все 40.

Неудивительно, что в такой ситуации многие присматриваются к подержанным авто из Европы. У которых, помимо изначально низкой цены, есть еще одно преимущество: в Украине его можно задешево отремонтировать. Такое мнение высказал Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

"В Украине очень дешево оценивается рабочая сила в сфере автосервиса. Ремонт старого автомобиля украинцам выгоднее, чем европейцам. В Германии за ремонт старого авто могут взять 1000 евро, поэтому немцу выгоднее продать его украинцу. А из-за того, что у нас дешевая рабочая сила, этот же автомобиль в Украине отремонтируют за 100 долларов", – пояснил Олег Назаренко сайту "Сегодня".

Но так будет недолго, предупреждает он: специалисты уезжают за границу, работников становится все меньше, и единственный выход здесь – удерживать кадры высокими зарплатами. А значит, и стоимость ремонта машин будет расти.

Сколько денег нужно, чтобы обзавестись машиной, читайте в материале "Потихоньку накопим: сколько зарплат нужно украинцу, чтобы собрать на авто".

Рынок поддержанных авто в Украине действительно растет очень быстро. Так, объем продаж б/у машин в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос в 3,5 раза, и составил 408,1 тыс. авто. Причем почти три четверти от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.

Причем многие, покупая такое авто, продолжают ездить на еврономерах – притом, что это официально запрещено. С 1 января 2020 года вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы (в очередной раз отсроченные 19 декабря 2019 года) для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.

Пока же правительство продолжает работать над новой формулой растаможивания авто на еврономерах:

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