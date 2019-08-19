Строительство "Северного потока – 2": Финляндия отклонила жалобу польских экологов

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Высший административный суд Финляндии оставил в силе решение регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому компания Nord Stream 2 AG может проводить две трубы газопровода по территории экономической зоны страны. Об этом передает местная телерадиокомпания Yle.

В сообщении сказано, что суд отклонил апелляцию зарегистрированной в Польше экологической организации Client Earth Prawnicy dla Ziemi на решение админсуда города Вааса, который отказался ее рассматривать – "суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии".

Высший административный суд рассмотрел апелляцию и заключил, что процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, провели в соответствии с международными соглашениями.

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"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".

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В июле глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В августе сообщалось, что отсутствие разрешения Дании на прохождение маршрута газопровода "Северный поток – 2" может привести к задержке его запуска на восемь месяцев и финансовым потерям в размере 660 млн евро (740 млн долларов).

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отмечала, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

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