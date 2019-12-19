Суд отложил дело о национализации ПриватБанка: названа причина

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Шестой апелляционный суд по ходатайству государственного ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы на решение суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка.

Приостановка будет длиться, пока Верховный суд не рассмотрит дело по иску семьи Суркисов, заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук. По этом делу сейчас также взят перерыв – до 31 января. К этой дате Генеральная прокуратора должна ознакомиться с материалами дела.

Ранее семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами. Также Суркисы в этих судах оспорили решение о признании недействительными договоров обмена их средств на сумму 1 млрд грн на акции ПриватБанка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

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По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным судом решения о незаконности национализации не повлияет на работу банка, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн внесенных в виде гособлигаций. Это, по словам первого замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, приведет к очередному признанию ПриватБанка неплатежеспособным из-за отсутствия капитала и вновь поставит вопрос о его национализации.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, запрещающий возвращение национализированного в 2016 году государственного ПриватБанка бывшим владельцам, в т.ч. экс-совладельцу Игорю Коломойскому. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, документ предполагает внесение изменений в законодательство о выводе неплатежеспособных банков с рынка. В частности, изменения планируют внести в закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Новшества предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Также президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос национализированного ПриватБанка важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом, но и с другими международными партнерами. Глава государства также пообещал защищать интересы Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

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