Свободная торговля с Израилем: экономисты оценили риски для Украины

Фото: МИД Израиля

Cоглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем будет расширено и на сферу услуг. Ожидается, что Израиль ратифицирует ЗСТ к концу сентября. Сайт "Сегодня" попросил экономистов оценить выгоду и риски для Украины в связи с открытием рынков стран.

По мнению заслуженного экономиста Украины, ведущего научного сотрудника Института экономики и прогнозирования НАН Украины Алексея Плотникова, отечественные экспортеры после начала действия соглашения окажутся в выигрыше.

"Это положительно, когда со страной есть много зон свободной торговли. Украинские товары получат больший доступ на рынок Израиля и, соответственно, товары Израиля станут доступнее для нас. Не вижу здесь особенных негативов. Если Украина будет рационально использовать возможности ЗСТ, получит дополнительные возможности для экспортеров", – сказал экономист.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба отмечает: ЗСТ с Израилем не настолько дискуссионный вопрос для нашей экономики, как с Турцией. Он напомнил, что Украина имеет позитивное сальдо торгового баланса с Израилем. Главные позиции нашего экспорта – зерно и руда, а импорта – оборудование, химия, продукция фармацевтики.

В то же время ЗСТ несет для нашей экономики некоторый риск.

"Для продукции с/х ЗСТ имеет переходной период – три года. По промышленной продукции – сразу, но мы не торгуем промышленной продукцией. Поэтому первое, что произойдет – выравнивание или даже превалирование их импорта над нашим экспортом. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса после того, как ЗСТ вступит в силу, на первом этапе, мы потеряем. А потом оно выровняется. Снова будет такое же сальдо, как сейчас, только в немного других цифрах", – отметил специалист.

Также он подчеркнул, что Израиль – довольно закрытая в отношении торговли страна, она подписала соглашения о ЗСТ только с шестью странами. К тому же, Израиль заказывает в Украине кошерную продукцию – такие услуги ей предоставляет не каждая страна. Поэтому, то, что Иерусалим согласился с нами сотрудничать – позитивное явление для нашей экономики, резюмирует он.

Ранее новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялись более десяти раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

18 августа в Киев прибыла израильская делегация. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину. Кроме того, он стал первым высокопоставленным иностранным лидером, который посетил Украину при президентстве Зеленского.

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