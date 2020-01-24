Там, где нет банков: "Укрпочта" хочет предоставлять банковские услуги в селах

Почтовый оператор содержит 80% своих отделений в населенных пунктах, где банки не работают

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

В парламенте вновь попытаются принять законопроект о расширении финансовых услуг "Укрпочты", которую ранее обязали доставлять на дом пенсии и субсидии для почти 5 млн пенсионеров и людей с инвалидностью (№2788).

Народные депутаты предлагают позволить почтовому оператору выполнять банковские функции в сельской местности.

"В связи с недостаточным банковским покрытием (только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков) существует потребность в повышении уровня доступности финансовых услуг для граждан, малого и среднего бизнеса, органов местного самоуправления и других субъектов хозяйствования", – говорится в аналитической записке к законопроекту.

Разработчики законопроекта лоббируют такие пункты:

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совершенствование порядка выплаты пенсий, социальных выплат, других видов денежной помощи через отделения почтовой связи, с использованием банковских (почтовых) счетов;

совершенствование порядка предоставления услуги почтовой связи по переводу средств;

обеспечение доступа населения к финансовым услугам на всей территории страны;

поддержка бизнеса в отдаленных населенных пунктах путем увеличения уровня доступности финансовых услуг;

создание условий для повышения уровня безналичных расчетов в стране.

Авторы законопроекта утверждают, что украинцы, проживающие в сельской местности получат базовые финансовые услуги – смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

При этом топ-менеджмент "Укрпочты" говорит, что не намерен конкурировать с банками. Ведь 80% отделений почтового оператора расположены в селах, где нет ни банковских отделений, ни банкоматов.

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По данным пресс-службы "Укрпочты", в июне 2019 года через POS-терминалы было осуществлено 206,6 тыс. безналичных операций на сумму более 92,5 млн. гривен в почти 3000 почтовых отделениях госкомпании.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в конце зимы украинцы смогут получить паспорт в смартфоне. Онлайн-формат не станет альтернативой традиционным паспортам, но ими можно будет пользоваться во время поездок по стране или при оформлении покупок. За границу с такими документами пока выехать будет невозможно.

Напомним, Министерство цифровой трансформации провело первое в истории нашей страны исследование о том, на каком уровне находится цифровая грамотность украинцев. Оказалось, что более чем у половины населения уровень цифровой грамотности ниже среднего.

В исследовании приняли участие украинцы в возрасте от 18 до 70 лет из всех уголков Украины. Оказалось, что 37,9% украинцев в возрасте имеют цифровые навыки на уровне ниже среднего, еще 15,1% вообще ими не владеют. Вот и получается, что 53% населения Украины по методологии оценки цифровых навыков, применяемой Европейской комиссией, находятся ниже отметки "средний уровень".

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук также приводил данные о том, что в Украине в 51% семей нет ни одного компьютера, а 49,4% – ни одного ноутбука.

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