Паспорт в Украине станет электронным: в МВД раскрыли первые детали

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В конце февраля украинцы смогут оформить электронные паспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"В конце февраля нас ждет важная новация от Государственной миграционной службы Украины. "Дія" анонсировала ID-карточку и загранпаспорт в смартфоне", – рассказали в пресс-службе.

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Онлайн-формат не станет альтернативой традиционным паспортам, но ими можно будет пользоваться во время поездок по стране или при оформлении покупок. За границу с такими документами пока выехать будет невозможно.

"Цифровой вариант ID-карты и заграничного паспорта может понадобиться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях, о чем мы позже обязательно расскажем подробнее", – добавили в пресс-службе.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія", запуск которого анонсировали в Кабмине. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. Для бета-тестирования зарегистрировались более 58 тысяч украинцев, однако участие в первой волне смогут принять только 20 тысяч человек.

Позже стало известно, что мобильное приложение "Дія" даст широкие возможности водителям – от онлайн-страхования до уплаты штрафов.

Отметим, что большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, а вот Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" разобрался, какие услуги вскоре станут доступны онлайн.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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