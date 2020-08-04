В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометр

После подорожания газа в Европе цена на природный газ для бытовых клиентов в Украине тоже поднимется. В августе она составит 3,24 гривни за кубический метр (цена указана с НДС, но без учета доставки в рамках тарифа "Ежемесячный"). Об этом заявила пресс-служба "Нафтогаза".

Реклама

Цена выросла на 0,27 грн за кубометр. Как объясняют в компании, цену подняли из-за того, что "рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода".

Компания в дальнейшем будет в начале каждого месяца публиковать новую цену в рамках "Ежемесячного" тарифа. Этот тариф – первый, который "Нафтогаз" предложил потребителям и автоматически подключил к нему всех бытовых клиентов.

"Он предусматривает постоплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Украине вводят новые тарифы на газ: "Нафтогаз" объяснил условия

Реклама

"Нафтогаз" обещает вскоре клиентам новые тарифные планы и другие предложения.

Отметим, что газсбыты добавят к этой цене стоимость транспортировки и наценку. Получившаяся сумма и будет тарифом для населения.

Как известно, в Украине с 1 августа заработал рынок природного газа. Изменения касаются поставок топлива населению – теперь цены будут рыночными, то есть рассчитываться в зависимости от котировок на европейских хабах. Поэтому и тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц.

Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама