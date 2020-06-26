Тарифы на хранение газа в украинских хранилищах выросли

В Украине, где растут запасы газа, утвердили новые тарифы на услуги хранения газа в подземных хранилищах (ПХГ). Об этом сообщили в пресс-службе компании "Укртрансгаз".

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Решение о росте тарифов приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Новые тарифы вступают в действие с 1 июля 2020 года. Соответствующее постановление № 1150 от 24.06.2020 опубликовано на сайте комиссии.

Регулятор утвердил такие тарифы (с НДС):

на закачку природного газа в ПХГ – 110,16 грн за тысячу кубометров в сутки (предыдущий тариф составлял 93,30 грн за тысячу кубометров в сутки);

на хранение – 0,19 грн за тысячу кубометров в сутки (ранее – 0,172 грн за тысячу кубометров в сутки);

на отбор – 63,41 грн за тысячу кубометров в сутки (до того – 97,20 грн за тысячу кубометров в сутки).

Такие же тарифы будут применяться к услуге "Таможенный склад".

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Расчет тарифов происходил по методике "cost +" ( "затраты +"), утвержденной постановлением НКРЕКП № 1131 от 13.06.2016 года.

Регулятор прислушался к обращениям клиентов – компаний, хранящих газ в ПХГ, и оставил номинальный (общий) размер тарифа на следующий сезон почти на уровне прошлого года, отметили в "Укртрансгазе".

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"Мы благодарны НКРЕКП за конструктивный диалог при установлении тарифов на следующий сезон. Уверены, наши клиенты оценят последовательность Комиссии по сохранению стабильного тарифа. Это крайне важно. Второй год подряд мы наблюдаем значительный спрос на услуги наших ПХГ. И он обусловлен прежде всего экономически привлекательными условиями на хранение газа в Украине по сравнению с другими странами Европы", – отметил генеральный директор "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что объем газа, который хранят в Украине иностранные компании, в июне 2020 года утроился до 2,8 млрд куб. м по сравнению с прошлогодними показателями. А количество таких компаний выросло с семи до 54.

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Напомним, ранее "Нафтогаз" позволил трейдерам пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

В США рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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