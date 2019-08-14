Телевизоры и лампочки в Украине начнут проверять на энергоэффективность

Цены на продукцию могут вырасти, но потребление энергии сократится

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В Украине продолжается борьба за энергоэффективность. Кабинет министров утвердил ряд Технических регламентов относительно требований к экодизайну бытовых электроприборов. Постановления вступят в силу через шесть месяцев со дня опубликования.

Предполагается, что это позволит ограничить поступление на украинский рынок неэнергоэффективных приборов с постепенным вытеснением наиболее энергоемких.

Технические регламенты утверждены для:

бытовых ламп ненаправленного излучения;

бытовых посудомоечных машин;

телевизоров;

духовых шкафов, варочных поверхностей и кухонных вытяжек;

стиральных машин; водонагревателей и баков-аккумуляторов;

люминесцентных ламп без интегрированного балласта, газоразрядных ламп и балансов для светильников; кондиционеров воздуха и вентиляторов; компьютеров и компьютерных серверов.

Эти приборы внесены в перечень видов продукции, в отношении которых осуществляется государственный рыночный надзор.

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Помимо этого, утвержден Техрегламент требований к экодизайну электрического и электронного бытового и офисного оборудования.

Согласно прогнозам оценки влияния принятых актов на интересы заинтересованных сторон, ожидается, что для потребителей в связи с необходимостью соответствия этих приборов экодизайну цены на них могут вырасти на 5-15%, однако при этом потребление электроэнергии сократится на 20-30%, а срок эксплуатации продлится на несколько лет.

Внедрение в Украине системы требований по экодизайну электроприборов является требованием Европейского Союза.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит 40 млн евро на энергоэффективность. Средства предоставит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщалось, в Украине также работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины:

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