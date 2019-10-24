"Тенденции не очень радуют": экономист назвал две ошибки правительства

/ Фото: Кабинет министров Украины

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Кабинет министров Украины, который недавно представил программу деятельности на пять лет, за первые 50 дней работы совершил несколько сомнительных шагов. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Честно говоря, я бы пока не называл ни успехов, ни провалов, потому что 50 дней – слишком малый срок, чтобы давать оценку. Но тенденции меня не очень радуют. Если говорить о том, что вызывает возражение, – это шаги, связанные с созданием дополнительного давления на малый бизнес. Те решения, которые принимает парламент по согласованию с правительством, не будут способствовать улучшению ситуацию, а, скорее, будут вызывать недовольство в обществе, что будет способствовать падению рейтинга президента, правительства и парламента", – сказал Кушнирук.

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Второй шаг, который вызывает возражения у эксперта – это планы насчет земельной реформы.

"Я сторонник снятия моратория, но они его планируют делать в очень плохом контексте, который консервирует сырьевую структуру аграрного сектора. Я имею в виду открытие рынка для иностранцев или разрешение покупать землю юридическим лицам – украинским компаниям. Потому что, если они и будут покупать землю, то только для того, чтобы продолжать политику выращивания массовых видов сельхозкультур, то есть зерновых и масличных, продукции птицеводства и свиноводства, которые затем будут экспортироваться", – уверен Кушнирук.

Подробнее о том, как справилось правительство, читайте на сайте "Сегодня" – 50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяца

Напомним, обычно в Украине было принято подводить итоги первых 100 дней работы новой власти. Однако нынешняя команда не раз заявляла, что намерена работать вдвое быстрее всех предшественников, "в турборежиме". Вот и первые итоги она решила подвести не за 100, а за 50 дней, чем новости "Сегодня" рассказывали в сюжете:

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