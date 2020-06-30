Теневой сектор в Украине сократился в прошлом году: что подсчитали

Накануне запланированной налоговой реформы уровень теневой экономики в Украине по итогам 2019 года сократился на три процентных пункта по сравнению с уровнем 2018 года – до 28% от официального валового внутреннего продукта с 31%. Об этом со ссылкой на данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства пишет УНИАН.

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В Минэкономики подчеркнули, что еще остаются факторы, которые сдерживают детенизацию, а именно: низкий уровень защиты права собственности, несовершенство судебной системы страны, высокий уровень коррупции, сохранение вызовов стабильности финансовой системы и наличие неподконтрольных правительству территорий внутри страны.

Как сообщалось, уровень теневой экономики Украины в 2018 году составил 31% от официального валового внутреннего продукта, что на один процентный пункт меньше по сравнению с 2017 годом.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 28 апреля Верховная Рада приняла закон о финмониторинге, который поможет уменьшить размер теневого сектора.

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Служба финансового мониторинга за 2019 год выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.

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Кабмин готовит законопроект, который предусматривает обязательное декларирование доходов для всех украинцев. Правительство считает, что каждый должен отчитаться обо всем, чем владеет – о квартире, даче, машине, драгоценностях, депозитах.

Подробнее о том, что на самом деле изменилось в правилах для "безнала" этой весной, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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