"Теплые" кредиты пользуются популярностью у украинцев: сколько выдали за две недели

Четыре государственных банка с 13 по 26 апреля 2020 года выдали 23 млн грн "теплых" кредитов для утепления жилья украинцев. Такую статистику привело Государственное агентство по энергосбережению и энергоэффективности.
"В 2020 году, как и в предыдущие годы, все желающие могут сделать свое жилье энергоэффективным и комфортным: запланировать соответствующие меры и воспользоваться государственным софинансированием", – заявила и.о. председателя Госэнергоэффективности Елена Товстенко.
Она подчеркнула, что выдача "теплых" кредитов в 2020 году стартовала всего лишь две недели назад, однако получить их уже успели 87 объединений совладельцев многоквартирных домов и 24 домохозяйства.
"Теплые" кредиты планируют направить на такие цели:
- на утепление многоэтажек – почти 22 млн грн;
- на энергоэффективные мероприятия в частных домах – около 1 млн грн;
- на твердотопливные котлы – примерно 50 тыс. грн.
Напомним, 31 марта Министерство энергетики Украины утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключать договоры с государственными банками для старта кредитования по этой программе.
В рамках программы объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре. По условиям программы ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% суммы "теплого" кредита.
Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк