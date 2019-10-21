Теплая осень vs. политика "Газпрома": эксперт назвал риски для отопительного сезона

/ Фото: Укртрансгаз

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Риск замерзнуть этой зимой украинцам, кажется, не грозит. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 19 октября превышают целевой показатель в 21 млрд куб. м, а температурные режимы позволяют отстрочить старт отопительного сезона.

Однако есть и определенные предостережения, не позволяющие правительству расслабляться, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Честно говоря, я бы на месте правительства не расслаблялся, хотя и запасы газа серьезные, и в принципе осень достаточно теплая, но не известно, какая будет зима. И в случае прерывания транзита "Газпромом", нового витка газовой войны с 1 января 2020 года (когда заканчивается действие контракта о транзите российского газа через Украину. – Ред.) <...> проблемы могут возникнуть в феврале – марте достаточно серьезные", – отметил эксперт.

Омельченко подчеркнул: власть nfr;t должна приложить максимум усилий, чтобы завершить реформу ГТС до конца года.

"Нужно сделать все необходимое для проведения анбандлинга – [создания] независимого оператора ГТС. Нужно принять еще много документов, подзаконных актов, чтобы создать оператора по правиламм Европейского Союза, – сказал он. – Кроме того, необходимо, чтобы национальный регулятор – НКРЭКУ – работал по европейским правилам, а не в ручном режиме".

Пока реформа затягивается, "Газпром" будет подталкивать Киев продлить действующий, невыгодный Украине, транзитный контракт, уверен эксперт. Кроме того, по его словам, Украине не следует и рассчитывать на европейских соседей, поскольку, "в услових остановки поставок, у них самих будет дефицит".

Напомним, Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м. Позже министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о готовности Украины к новому отопительному сезону. По словам главы правительства, в целом все готово, но в двух городах могут возникнуть проблемы:

Видео: Кабинет министров Украины

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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