Топ-менеджер из немецкой Deutsche Bahn рассказал, что думает об Укрзализныце

После подписания меморандума с немецкой железнодорожной компанией работа Укрзализныци может измениться

Фото: twitter.com/VGroysman

Немецкая компания Deutsche Bahn готова в отдаленной перспективе предоставить своих менеджеров "Укрзализныце", руководители которой вчера подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом в интервью DW рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла.

"На начальном этапе речь пойдет о консультировании... Если консультирование будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление УЗ будет осуществляться, как и ранее, самими украинцами, но команда будет усилена нашими менеджерами", – отметил Пофалла.

Пофалла отметил, что предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения.

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По его словам, в зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут начаться дальнейшие шаги.

При этом немецкая сторона считает, что начинать работу надо быстро, если этого хотят украинцы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после ухода с должности Евгения Кравцова правительство временно возложило обязанности главы правления "Укрзализныци" на Желько Марчека.

23 января в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении привлечь к долгосрочному сотрудничеству немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn. При этом глава правительства подчеркнул, что речь о приватизации "Укрзализныци" или концессии не идет.

На церемонии подписания меморандума с Deutsche Bahn 5 февраля присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук, который сказал, что "Укрзализныця" – одна из самых крупных украинских компаний, которая нуждается в реформировании и в то же время представляет для страны стратегический интерес.

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