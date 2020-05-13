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Топ-менеджер "Нафтогаза" Витренко заявил, что его увольняют из компании

13 мая, 15:34

Денис Беспалов

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" сообщил, что его должность сокращают

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, который ранее ушел из наблюдательного совета "Укроборонпрома", заявил, что его должность сокращают и через два месяца он покинет компанию. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"Друзья! Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза", - написал он.

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Ранее Юрий Витренко обратился к главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву из-за невыплаты ему второй части премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Как отметил Витренко, "Нафтогаз" "грубо нарушил" условия его трудового договора. Витренко подчеркнул, что за задержку заработной платы предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

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Позже он сообщил, что подал иск в суд.

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обеими сторонами.

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Напомним, новости "Сегодня" писали, что правительство всерьез взялось за огромные премии топ-менеджеров госкомпаний.

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Юрий Витренко Нафтогаз Украины Андрей Кобелев

Источник: Сегодня

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