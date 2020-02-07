Правительство всерьез взялось за огромные премии топ-менеджеров госкомпаний

Мужчина потерял деньги из-за незнания английского / Фото: Pixabay

Правительство решило урезать премии для топ-менеджеров государственных компаний. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук во время Часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады.

"Мы уже приняли решение, которым установили лимиты для каждой государственной компании, они значительно меньше, чем те, которые есть сейчас", – сказал он.

При этом глава правительства сообщил, что Кабмин провел разъяснительную беседу с наблюдательными советами государственных компаний, чтобы те воздержались от выплат громадных премий по уже действующим контрактам.

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"Это бизнес. Нам надо понять, что там работают не чиновники, и мы должны там конкурировать на рынке труда с частными предприятиями. Мы, как правительство, еще пару недель назад приняли решение и обратились к каждому наблюдательному совету государственного предприятия с просьбой воздержаться от уплаты больших премий. Мы с каждым наблюдательным советом ведем переговоры, чтобы упорядочить это. Это касается существующих контрактов, которые не мы подписывали", – сказал он.

В конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. В связи с победой в суде сотрудникам "Нафтогаза" тогда выплатили премии, однако вторая их часть должна была быть выплачена после получения Украиной денег от "Газпрома".

Сумма премии была разделена на две части. Первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов уже выплачена. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии должны выплачиваться в течение трех лет после успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов + проценты).

Сайт "Сегодня" писал о том, что руководство "Нафтогаза Украины" должно было получить премию за переведенные Украине по решению Стокгольмского арбитража 2,9 млрд долларов от российского "Газпрома". Однако зимой 2020 года вторую часть выплат топ-менеджеры госкомпании не получили.

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко не скрывает, что негативно относится к намерению лишить его премии за переведенные Украине по решению Стокгольмского арбитража 2,9 млрд долларов от российского "Газпрома".

Однако после "зарплатного скандала" президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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