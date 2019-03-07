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Торговая "дыра" США разрослась до рекордного за 10 лет уровня

Сегодня, 09:41

Дефицит внешней торговли увеличился, несмотря на направленные против Китая пошлины

Фото: AFP
Торговая "дыра" США разрослась до рекордного за 10 лет уровня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c9/c0a/5c80c9c0ab547.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c9/c0a/5c80c9c0ab547.jpg Экономика Дефицит внешней торговли увеличился, несмотря на направленные против Китая пошлины

Недавно госдолг США перешагнул отметку в 22 триллиона долларов, а теперь стало известно, что дефицит внешней торговли Америки товарами и услугами увеличился на 12,5% за 2018 года и достиг самого высокого за последние 10 лет показателя – 621 млрд долларов. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на информацию минторговли США.

Дефицит стал рекордным на фоне повышения спроса на иностранные товары и торговой войны с Китаем.

"В прошлом году из-за укрепления доллара и торговой войны с Китаем экспорт вырос на 6,3%, до 2,5 трлн долларов, достигнув самого высокого уровня за все время. Одновременно на фоне значительного роста экономики, низкого уровня безработицы и спроса на иностранные товары, импорт увеличился на 7,5%, до 3,12 трлн долларов", – говорится в сообщении.

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В декабре 2018 года дефицит торговли в США увеличился на 9,5 млрд долларов и достиг 59,8 млрд долларов – этот показатель является самым высоким с октября 2008 года. По сравнению с ноябрем, дефицит в декабре увеличился на 19%.

По данным американского министерства торговли, дефицит торговли США со странами ЕС вырос до 169,3 млрд долларов, с Мексикой – до 81,5 млрд долларов, с Китаем – увеличился на 11,6% до рекордных 419,2 млрд долларов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новое торговое соглашение с Китаем, которое может прекратить споры о пошлинах.

Как известно, еще 1 декабря во время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе США и Китай впервые договорились отсрочить на 90 дней поднятие пошлин на китайские товары с 10 до 25%. Изначально повышение планировалось с 1 января 2019 года.

Китай с 1 января также приостановил на три месяца действие дополнительных пошлин на американские автомобили – 25%, а также на автозапчасти – 5%. Стороны также договорились "достичь нового взаимовыгодного соглашения".

Пошлины США покрыли уже половину китайского экспорта в Америку. Ранее Китай и США ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, пока завершались без существенного прорыва.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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Тег торговля, экспорт, США, импорт, дефицит, торговая война, внешняя торговля

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