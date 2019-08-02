В Белом доме и МИД КНР отреагировали на обещание Трампа продолжить повышение пошлин

/ Фото: Getty Images

Торговая война Китая и США набирает обороты: появились новые резкие заявления https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 2019-08-02T09:54:16+03:00 Экономика В Белом доме и МИД КНР отреагировали на обещание Трампа продолжить повышение пошлин

Торговая политика Китая в течение десятков лет была препятствием для развития свободной торговли с США. Именно она и повлекла за собой то, что США ввели торговые пошлин на товары из Китая. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео на 52-й ежегодной встрече министров иностранных дел стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Десятилетиями Китай извлекал выгоду из торговли, но пришло время положить этому конец Президент [США Дональд] Трамп заявил, что мы исправим это. А чтобы решить ситуацию, необходимо упорство, которое мы все сегодня утром видели (о решении Трампа ввести торговые пошлины. - Ред.)", – цитирует Помпео агентство Reuters.

Госсекретарь США также отметил, что целью американской стороны является "осуществление торговли в условиях конкуренции".

"Мы хотим [обеспечить] свободную и справедливую торговлю, которая не будет подрывать принципы конкуренции", — заключил он.

Реклама

Читайте также: Китай и США сдвинули торговые переговоры с мертвой точки — СМИ

При этом МИД КНР считает, что намерение Белого дома продолжить повышение пошлин следует рассматривать как грубую ошибку, которая не позволит Китаю и Соединенным Штатам преодолеть конфликт.

В тренде Альварес лишен пояса IBF, титул в супербою разыграют Деревянченко и Головкин

"Это абсолютно неправильный метод урегулирования наших торгово-экономических противоречий", — заявил глава МИД КНР Ван И.

Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20) в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Ранее на этой неделе в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама