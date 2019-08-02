Трамп заявил, что пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25%

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

США будут вводить пошлины против Китая, пока не будет заключена торговая сделка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-02T03:10:18+03:00 США Трамп заявил, что пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25%

США продолжат вводить пошлины на товары из Китая, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"До тех пор, пока не будет сделки, мы будем облагать их пошлинами", — сказал Трамп.

Американский президент считает, что глава Китая Си Цзиньпин хочет заключить соглашение, однако "не продвигается в этом вопросе достаточно быстро".

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Президент США заявил, что размер пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше.

Трамп также обвинил КНР в девальвации национальной валюты. "Что делает Китай, так это девальвирует свою валюту, они откачивают деньги как никогда раньше", — утверждает президент США.

Напомним, что 13-й раунд переговоров меджу странами состоится более чем через месяц в Вашингтоне. "В их преддверии Китай и США должны укрепить взаимное доверие и устранить препятствующие этому трения", — подчеркивают политические обозреватели.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, КНР в ходе состоявшихся в Шанхае торгово-экономических консультаций подтвердила свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. По словам американского чиновника, переговоры, в которых приняли участие представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, "прошли конструктивно". В перечне обсужденных проблем — передача технологий и защита прав на интеллектуальную собственность.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Вашингтоне в мае и завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Напомним, перед майскими переговорами президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

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