США будут вводить пошлины против Китая, пока не будет заключена торговая сделка

США продолжат вводить пошлины на товары из Китая, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"До тех пор, пока не будет сделки, мы будем облагать их пошлинами", — сказал Трамп.
Американский президент считает, что глава Китая Си Цзиньпин хочет заключить соглашение, однако "не продвигается в этом вопросе достаточно быстро".
Президент США заявил, что размер пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше.
Трамп также обвинил КНР в девальвации национальной валюты. "Что делает Китай, так это девальвирует свою валюту, они откачивают деньги как никогда раньше", — утверждает президент США.
Напомним, что 13-й раунд переговоров меджу странами состоится более чем через месяц в Вашингтоне. "В их преддверии Китай и США должны укрепить взаимное доверие и устранить препятствующие этому трения", — подчеркивают политические обозреватели.
Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, КНР в ходе состоявшихся в Шанхае торгово-экономических консультаций подтвердила свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. По словам американского чиновника, переговоры, в которых приняли участие представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, "прошли конструктивно". В перечне обсужденных проблем — передача технологий и защита прав на интеллектуальную собственность.
Предыдущий раунд переговоров прошел в Вашингтоне в мае и завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался внести изменения в уже практически готовое соглашение.
Напомним, перед майскими переговорами президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.
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