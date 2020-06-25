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Торговля в Украине оживилась, несмотря на "коронакризис"

25 июня, 11:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Госстат обнародовал данные за первые пять месяцев 2020 года

Пока коронавирус обваливает мировую торговлю, розничный товарооборот в Украине все равно продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Так, оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2020 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах) – до 434,5 млрд гривен.

Больше всего показатель увеличился в таких областях:

  • Киевская – на 11,6%, до 34,8 млрд гривен;
  • Запорожская – на 10,5%, до 18,9 млрд гривен;
  • Кировоградская – на 8,8%, до 8,1 млрд гривен.

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При этом оборот розничной торговли в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года снизился на 3,1%.

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Напомним, ранее Кабинет министров подвел итоги внешней торговли Украины. В целом страна за первые пять месяцев 2020 года сократила и экспорт, и импорт, но отрицательное сальдо внешней торговли уменьшилось.

В правительстве, к слову, ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. При этом в правительстве уже предупредили, что не следует ждать очень быстрого завершения кризиса. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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торговля кризис статистика Госстат товарооборот розничная торговля

Источник: Сегодня

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