Торгпред Украины Микольская подала в отставку – Кубив

В Кабмине рассказали о причинах такого решения замминистра МЭРТ, а глава министерства озвучил, чем Микольская займется дальше и кто будет внеменно исполнять обязанности торгпреда

Кабмин принял отставку заместителя министра экономического развития и торговли – торгового представителя Украины Натальи Микольской, сообщил на своей странице в Facebook глава Минэкономразвития Степан Кубив.

По словам Кубива, Микольская подала в отставку в связи с тем, что уезжает учиться в США, в престижный Стэнфордский университет.

"Радуюсь за Наталью, которая завоевала фантастическую возможность учиться в одном из лучших университетов мира. Радуюсь и искренне благодарю за все, что она сделала в команде Минэкономразвития. Наталья Микольская всегда занимала позицию государственника и билась за продвижение интересов Украины в мире. Благодаря ее усилиям в создании системы государственной поддержки экспортеров, украинский экспорт стабильно растет уже много кварталов подряд", – рассказал Кубив.

Министр напомнил, что Микольская в свое время добилась подписания Соглашения о свободной торговле Украины и Канады (т.н. ЗСТ Украина-Канада) и завершила переговоры по подписанию ЗСТ Украина-Израиль. Министр отметил, что команда украинского торгпрела "уже три года мужественно противостоит торговой агрессии России в ВТО (Всемирной торговой организации".

"Я помню, как мы работали вместе с Натальей над принятием законов по "безвизовому пакета". Я тогда был еще представителем президента в парламенте, а Наталья нам очень помогала со стороны правительства. Наталия Никольская, спасибо за три года работы, за патриотизм и все, что Вы сделали для государства! Поздравляю с новым увлекательным этапом в жизни и надеюсь на будущее сотрудничество", – поблагодарил Микольскую министр.

По словам Кубива, Микольская, несмотря на отставку, продолжит консультировать главу Минэкономразвития по вопросам международной торговли в статусе советника первого вице-премьер-министра.

Тем временем, обязанности заместителя министра – торгового представителя будет временно выполнять Максим Нефьодов - первый заместитель министра экономразвития.

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