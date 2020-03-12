Трамп нашел положительные стороны в конфликте между РФ и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп доволен тем, что конфликт между Россией и Саудовской Аравией по поводу объемов добычи нефти привел к снижению цен на топливо на мировом рынке. Такое заявление глава США сделал в четверг на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.

Главу администрации США попросили прокомментировать состоявшийся у него в понедельник телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"Я его спросил, что происходит. У них спор с Россией. Из-за этого цены на нефть снизились", — ответил Трамп.

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Американский лидер добавил, что его радуют нынешние цены на топливо.

"Могу вам сказать, что цены на нефть сейчас на таком уровне, о котором я бы только хотел мечтать. Цены на бензин сильно опускаются. А снижение цен на бензин — это как сокращение налогов. Откровенно говоря, это все равно что крупное сокращение налогов для потребителей. Так что кое-что в этом мне нравится", — отметил Трамп.

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Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что тревожные новости об эпидемии коронавируса COVID-19 оказали серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Чтобы нейтрализовать вредные последствия эпидемии, министры ОПЕК предложили России временно ограничить добычу нефти с целью удержания приемлемых цен на черное золото. Однако власти РФ не согласились с этим предложением, потребовав ограничений на добычу углеводородов еще и в США.

Подробный анализ ситуации читайте в статье "Падение цен на нефть и мировой кризис: как они связаны и что принесут Украине".

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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