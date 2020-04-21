Трамп поручил разработать план спасения американского нефтепрома

По причине беспрецедентного обвала цен на нефть президент США Дональд Трамп пообещал поддержать нефтегазовую промышленность Соединенных Штатов государственными резервами.
"Мы никогда не подведем большую нефтегазовую промышленность Соединенных Штатов. Я поручил министру энергетики и министру финансов сформировать план, который обеспечит фонды, чтобы сохранить эти очень важные компании и рабочие места на длительное время в будущем", – заявил глава Белого дома в Twitter.
Незадолго до этого президент Трамп спрогнозировал, что падение цен носит краткосрочный характер и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в 25-28 долларов за баррель".
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 19 апреля стоимость американской нефти пробила очередное "дно", упав более чем на 20%. И хотя через день цена снова стала плюсовой, это событие однозначно войдет во все учебники по экономике.
Спрос на сырье резко снизился во всем мире после введения карантина из-за пандемии коронавируса. Продавцы снизили цену до рекордных отметок, потому что если нефть не сбыть – ее просто негде будет хранить из-за избытка в хранилищах и придется останавливать добычу.
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