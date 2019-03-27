Транзит газа через Украину: Германия сделала заявление

В правительстве ФРГ назвали "Северный поток – 2" бизнес-проектом с "политическим измерением"

Фото: naftogaz.com.

Транзит газа через Украину: Германия сделала заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg 2019-03-27T16:41:00+02:00 Экономика В правительстве ФРГ назвали "Северный поток - 2" бизнес-проектом с "политическим измерением"

Берлин заинтересован в сохранении транзита российского газа через Украину и нуждается в ясности относительно данного вопроса.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, газопровод "Северный поток — 2" является в первую очередь бизнес-проектом, который "имеет политическое измерение".

"Мы нуждаемся в ясности относительно того, как будет обстоять дело с ролью Украины как транзитера российского газа", – подчеркнул Зайберт.

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Он добавил, что Германия заинтересована в сохранении за украинской стороной этой роли.

"И здесь мы поддерживаем Еврокомиссию в стремлении найти решение", – заключил представитель немецкого правительства.

Напомним, контракт о транзите газа был подписан в 2009-м и истекает в 2019 году. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

21 января 2019 года состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по газу (Украина – ЕС – Россия). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в феврале, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

В марте заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский озвучил ожидание, что Киеву и Москве удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину.

В то же время Россия и Венгрия заключили соглашение о поставках природного газа после 2019 года независимо от того, будет ли подписан новый транзитный контракт.

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