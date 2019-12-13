Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в Украине

Экономист рассказал, на что может повлиять прекращение транзита газа с 2020 года

/ Фото: AFP

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Прекращение транзита российского газа в Европу через Украину, вероятность которого обсуждалась в рамках встречи в "нормандском формате", не повлияет на курс доллара в Украине, если соответствующий контракт будет заключен в течение 2020 года. Об этом новостям "Сегодня" сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"На курс [доллара] это не повлияет, как и транш Международного валютного фонда, поскольку курс формируется под воздействием других факторов. Отсутствие транзита может повлиять на курс только в том случае, если транзита не будет долгое время, например, год. В целом, это не такие уж огромные валютные поступления (около 3 млрд долл. – Ред.)", – сказал он.

В то же время экономист допускает, что отсутствие контракта может взвинтить цены на природный газ в Европе, а значит – и в Украине.

"Если будет нулевой транзит, цены [на голубое топливо] повысятся в Европе, – говорит Скаршевский. – А поскольку в Украине цены на газ привязаны к европейским, здесь также повысятся цены как для физлиц, так и для промышленности".

Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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