Транзит российского газа через Украину: озвучен "стратегический интерес" Словакии
Лукаш Паризек надеется, что Украина и Россия договорятся по транзиту
Словакия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года. Об этом заявил в интервью российскому агентству госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел страны Лукаш Паризек.
По его словам, Братислава всегда поддерживала транзитный потенциал Украины и помогала реверсными поставками газа.
"Наш стратегический интерес состоит в том, чтобы транзит сохранился. Если Россия и Украина придут к такой договоренности, то это будет только приветствоваться с нашей стороны", – отметил он.
Напомним, контракт о транзите газа был подписан в 2009-м и истекает в 2019 году. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.
21 января 2019 года состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по газу (Украина – ЕС – Россия). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор.
Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в феврале, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".
В марте заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский озвучил ожидание, что Киеву и Москве удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину.
В то же время Россия и Венгрия заключили соглашение о поставках природного газа после 2019 года независимо от того, будет ли подписан новый транзитный контракт.
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