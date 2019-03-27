Транзит российского газа через Украину: озвучен "стратегический интерес" Словакии

Лукаш Паризек надеется, что Украина и Россия договорятся по транзиту

Фото: AFP

Транзит российского газа через Украину: озвучен "стратегический интерес" Словакии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/615/4d4/5c46154d4279b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/615/4d4/5c46154d4279b.jpg 2019-03-27T15:21:00+02:00 Экономика Лукаш Паризек надеется, что Украина и Россия договорятся по транзиту

Словакия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года. Об этом заявил в интервью российскому агентству госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел страны Лукаш Паризек.

По его словам, Братислава всегда поддерживала транзитный потенциал Украины и помогала реверсными поставками газа.

"Наш стратегический интерес состоит в том, чтобы транзит сохранился. Если Россия и Украина придут к такой договоренности, то это будет только приветствоваться с нашей стороны", – отметил он.

Напомним, контракт о транзите газа был подписан в 2009-м и истекает в 2019 году. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

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21 января 2019 года состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по газу (Украина – ЕС – Россия). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в феврале, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

В марте заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский озвучил ожидание, что Киеву и Москве удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину.

В то же время Россия и Венгрия заключили соглашение о поставках природного газа после 2019 года независимо от того, будет ли подписан новый транзитный контракт.

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