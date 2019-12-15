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Транзит российского газа через Украину: в Кремле назвали главное условие

15 декабря, 16:57

В России могут отказаться от транзита газа по территории Украины

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Укртрансгаз

Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины только при условии, что это будет экономически и коммерчески целесообразно для "Газпрома". Об этом заявил в спикер российского президента Дмитрий Песков.

"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы российская сторона готова продолжать дальше транзит газ через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются", – рассказал он.

Кроме того, Песков добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".

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Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

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Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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Россия Газпром транзит кремль транзит газа пескова

Источник: ТАСС

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