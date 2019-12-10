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Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война

10 декабря, 00:34

Украинская сторона сделала все возможное, чтобы РФ не повторила искусственный газовый кризис

Андрей Коболев. Фото: REUTERS/Yves Herman

Андрей Коболев. Фото: REUTERS/Yves Herman

Председатель "Нафтогаза" Андрей Коболева рассказал, угрожает ли Украине очередная газовая война из-за того, что на "нормандском" саммите не было достигнуто договоренностей по газу.

"Мне трудно предсказать действия Газпрома и мы в "Нафтогазе" всегда говорим, что мы с радостью конструктивно и в легальный манер подписали бы новый транзитный контракт. Для этого все готово", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Коболева, до 1 января 2020 года завершится процесс отделения системы.

"Мы со своей стороны сделали все возможное и очень надеемся, что российская сторона на этот раз не повторит тот трюк, который был проведен в 2009 году, 2006 году, когда был создан искусственный газовый кризис", – заметил он.

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Коболев добавил, что было сделано все, чтобы подготовить Украину к следующей зиме.

"У нас рекордный запас газа в подземках, отремонтирована и протестирована система, готовые механизмы быстрого реагирования", – резюмировал он.

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Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Напомним, что переговоры российской и украинской делегаций не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко по итогам переговоров в Париже.

Ранее сайт "Сегодня" уже выяснил у экспертов, стоило ли обсуждать газ на "нормандской встрече". Специалист по энергетическим вопросам Сергей Дяченко рассказал о переговорных позициях Киева. Ранее от включения этого вопроса в общую повестку "нормандского саммита" президента Владимира Зеленского также предостерег бывший глава государства Петр Порошенко.

Напомним, 9 декабря в Париже продолжается саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Источник: Сегодня

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