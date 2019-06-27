"Транзитный" спор "Нафтогаза" и "Газпрома" в Стокгольме: когда ожидается решение

Слушания в Стокгольмском арбитраже назначены на апрель-май 2021 года

Фото: utg.ua.

Компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что Стокгольмский арбитраж примет решение по пересмотру транзитного тарифа в контракте с российским "Газпромом" до ноября 2021 года. Об этом говорится в консолидированном отчете группы, обнародованном 27 июня.

"В соответствии с согласованным процедурным графиком окончательное решение в консолидированном производстве должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года", – сказано в документе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле 2018 года "Газпром" направил в арбитраж иск о расторжении контракта с "Нафтогазом" на транзит газа через территорию Украины.

В мае того же года украинская компания выдвинула встречные требования, а в июле подала в Стокгольмский арбитраж просьбу через суд пересмотреть тариф на транзит газа и взыскать с "Газпрома" 11,58 млрд долларов за пересмотр тарифа с марта 2018 года по декабрь 2019-го.

В декабре 2018 года был сформирован состав арбитража, слушания назначены на апрель-май 2021 года.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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