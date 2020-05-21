Треть украинцев живут в городе без горячей воды – ЮНИСЕФ

Карантин лишь обострил неравенство между бедными и богатыми украинцами

Во время карантина, который ударил по рынку труда, ЮНИСЕФ выяснил, сколько украинцев провели его в самых некомфортных условиях.

В исследовании, которое инспирировал Фонд, сказано, что постоянное пребывание дома, необходимость перейти на дистанционную форму работы и учебы, в некоторых случаях уменьшение доходов могут стать испытаниями для любой семьи. Существует немало доказательств, что в таких условиях возрастает стресс, повышается уровень насилия, в частности в отношении женщин и детей.

"При этом неравенство жилищных условий делает определенные группы населения особенно уязвимыми во время общенационального карантина", – говорят исследователи.

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Анализ показал, что существует значительное неравенство условий проживания (наличие водопровода, канализации и горячего водоснабжения) между 10% самых богатых и 10% самых бедных.

Также неравенство жилищных условий отмечается в разрезе город – село. 67,5% жителей крупных городов отметили наличие горячего водоснабжения, в сельской местности таких оказалось лишь 19,2%.

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Анализ ограничений среди семей с детьми подтвердил значительное неравенство в доступе к удобствам между жителями городов и сел. Так, 33,4% семей с детьми в сельской местности указали на отсутствие в домохозяйстве водопровода в связи с нехваткой средств, 35,1% не имеют ванны или душевой комнаты внутри жилья, а 43,8% – туалета внутри жилья.

Среди всех украинских домохозяйств эти показатели примерно вдвое ниже. Жилплощадь с достаточным количеством комнат является залогом эффективной дистанционной работы родителей и качественного обучения.

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В сложных условиях во время карантина оказались семьи с детьми, особенно семьи с тремя и более детьми. Среди многодетных семей больше половины проживают в квартирах, площадь которых не превышает 40 м2.

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Каждый десятый ребенок в городах страдает от крайне недостаточной жилой площади (менее 5 м2 на человека). Особенно уязвимыми являются городские семьи с детьми до шести лет: среди этой категории 12,2% семей живут в условиях, при которых жилая площадь не превышает 5 м2 на человека.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2019 году количество сделок на первичном рынке при помощи ипотеки оставалось таким же, как и в 2018 году — не более 3% от всего объема проданных квартир.

Низкая популярность ипотечных кредитов связана со слишком высокими процентными ставками по ипотеке. Эксперты отмечают, что сейчас они достигают 25%.

Также мы выяснили, что за 10 лет ипотеки украинцы переплачивают более миллиона гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что кредитные ставки по ипотеке в течение 2020 года упадут вдвое – с 20% до 10%. Сделают ли украинские новации жилье более доступным, смотрите в сюжете:

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