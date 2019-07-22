Три букета и пять килограммов фруктов: в России вводят запреты для туристов

Новые правила провоза багажа начинают действовать с 19 августа

Фото: Pixabay

Пассажиры c 19 августа смогут ввезти в Россию, где ранее оценили убытки от запрета летать в Грузию, не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов в багаже и ручной клади. Об этом 22 июля пишет "Российская газета".

Соответствующее постановление правительства от 17 июля подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ вносит изменения в правила государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

"Что касается букетов, то в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. То есть объявить охапку, скажем, мимозы одним букетом не получится", – отмечает издание.

Ограничения установлены на ввоз подкарантинной продукции физическими лицами, то есть для более крупных партий на границе потребуют сопроводительные документы – фитосанитарные сертификаты. При их отсутствии продукцию вернут обратно или уничтожат за счет собственника.

Новые правила касаются пассажиров всех видов транспорта – судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей, а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза.

В документе речь идет о продукции с высоким фитосанитарным риском, например, тропических фруктах, которые туристы привозят из южных стран (финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан), а также об абрикосах, вишнях, черешнях, персиках, сливах и цитрусовых.

В список подкарантинной продукции попали бобовые, орехи, овощи, в том числе помидоры, капуста, морковь, репа, редис, огурцы. При этом картофель, как и посадочный материал, семена в любом случае можно ввозить только с фитосанитарными сертификатами.

Новости "Сегодня" сообщали, что чуть больше четверти жителей России считают свое финансовое положение плохим – такой точки зрения придерживаются 28% россиян. Еще 60% считают свое состояние средним, а 11% – хорошим.

В прошлом месяце в продуктовых магазинах России ввели новую услугу – купить товары в кредит.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Три букета и пять килограммов фруктов: в России вводят запреты для туристов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"