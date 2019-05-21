Стокгольмский гамбит: почему затянулись газовые переговоры Украины и России

Эксперты оценили мотивы "Нафтогаза" и "Газпрома" оттягивать обсуждение

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Украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Очередные трехсторонние переговоры по это теме планировались на май. Однако, похоже, встреча не состоится. В "Нафтогазе" заявляют: российская сторона отказалась от переговоров в мае, июнь – под вопросом. В самом Кремле уверяют, что к встрече готовы, а ее дата "зависит от решения украинской стороны". Еврокомиссия тем временем поторапливает обе стороны и уже ищет место для проведения переговоров.

Будет ли идти российский газ в Европу через территорию Украины с 2020 года и чем в случае негативного сценария компенсировать потерю 3% ВВП (если учесть, что рост ВВП в 2018 году составил 3,3%) – пока не ясно. Эксперты рассказали "Сегодня" кому выгодна неопределенность с переговорами и транзитом в целом.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар уверен: затягивает переговоры именно Россия, причем – сознательно. Москва, по его словам, пытается надавить на "Нафтогаз" и добиться сдачи позиций в Стокгольмском арбитраже.

"Россияне [заявляя о готовности к переговорам] просто врут. Публично демонстрируя готовность к переговорам, они на самом деле выдвинули неприемлемые условия для подписания контракта. По сути они требуют от "Нафтогаза", чтобы он отказался от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже. При таких условиях "Газпром" будет готов подписать новый контракт. Но "Нафтогаз", как любая другая компания, выигравшая в Стокгольмском арбитраже, не будет отказываться от 2,8 млрд долларов", – сказал Гончар.

Впрочем, по словам коллег Гоначара, Украина и сама пока не готова к переговорам. Дело в том, что Киев в рамках обязательств по Третьему энергетическому пакету Европейского энергосообщества уже должен был провести анбандлинг. По сути, требовалось забрать у "Нафтогаза" функцию по транспортировке природного газа. Но реформа пока не завершена.

"Кто будет субъектом [в переговорах о транзите]? "Нафтогаз" не может выступать субъектом, если мы говорим о транзитной работе по европейским правилам. Должен быть независимый оператор", – считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Почему нет анбандлинга?

Существует разногласие относительно того, какой подход применять при разделении "Нафтогаща". Но у самой компании могут быть и другие мотивы "тормозить" реформу, предпологает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Я думаю, что они больше отстаивают позицию… Есть группы европейских трейдеров, которые заинтересованы в том, чтобы также работать в Украине и получать прибыль. Им важно быть посредником в отношениях между Украиной и Россией. <...> Как [Украине] договариваться с Россией, которая признана агрессором? Поэтому есть третья сторона – европейская. Сейчас, кстати, идет отбор компаний, которые хотят принимать участие в транзите российского газа через Украину", – говорит Ковальчук.

Он опасается, что Украина вынуждена будет пойти на условия РФ и Еврокомиссии, когда время начнет поджимать.При этом, как напоминает глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко, российские требования Киев не устраивают.

"РФ предложила те объемы, которые нас абсолютно не устраивают… Есть технологические и финансовые минимумы объемов, которые диктуют целесообразность использования нашей ГТС в транзитном режиме… Технологично – 40-50 млрд куб. м газа, при котором целесообразно использовать нашу ГТС в транзитном режиме. А финансовый минимум будет зависеть от тарифов – где-то 60 млрд куб. м. А они предлагают меньше", – сказал Дяченко.

По его мнению, Россия будет всячески стараться лишить Украину статуса транзитера из политических мотивов. С этой целью и прокладывается "Северный поток – 2", но его не запустят до начала 2020 года.

"Будет транзит [через Украину] Ad hoc – без формального документального оформления, по факту, – рассуждает Землянский. – Возможно, стороны будут договариваться. А возможно и возникновение кризиса. Хотя российская сторона в этом не заинтересована".

И Европа тоже – она нуждается в российском газе, поскольку ни норвежский, ни LNG не удовлетворяют Европу (учитывая объемы и цену), говорит Корольчук.

"Многое будет зависеть от проекта "Северный поток – 2". Если будет применяться Третий энергетический пакет, будут намного меньшие объемы, и россияне будут вынуждены транспортировать через Украину большие объемы газа, чем те, о которых сейчас говорится", – резюмирует Дяченко.

То есть подтолкнуть РФ принять условия Украины может ЕС и его Третий энергетический пакет. Хотя требовать от Европы оказывать давление на РФ и и в то же время самим не соблюдать его нормы – странно, говорят эксперты. Так что анбандлинг остается за Украиной.

Ранее мы писали о том, как Украина может использовать отсрочку запуска "Северного потока – 2". А в "Нафтогазе" предупреждали о том, что Москва может начать новую газовую войну:

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