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Украина может ускорить рост экономики: Всемирный банк назвал условия

Сегодня, 15:45

Аналитики перечислили задачи, которые следует выполнить украинской власти

Фото: AFP

Рост ВВП Украины, который по-разному прогнозируют МВФ и НБУ, может достигнуть 4% в год в среднесрочной перспективе. Однако для этого должен быть выполнен ряд условий, говорится в экономическом обзоре Всемирного банка (ВБ) в Украине.

Пока что аналитики ожидают роста ВВП на 2,7% в 2019 году. Такой прогноз они аргументируют сложными внешними условиями, неопределенностью из-за выборов и дорогими кредитами. Эти факторы, как объясняет ВБ, сдерживают рост инвестиций в страну.

"Дальнейший рост при условии сохранения темпа реформ может восстановиться до 4% в среднесрочной перспективе после снижения уровня предвыборной неопределенности", - отмечается в обзоре.

Для этого, по данным ВБ, Украине необходимо обеспечить:

  • привлечение частных инвестиций в секторы, которые связаны с внешней торговлей – благодаря улучшению бизнес-среды и приватизации крупных государственных предприятий, развития рынка сельскохозяйственных земель и борьбе с коррупцией;
  • финансовую стабильность - благодаря осуществлению приемлемых, с точки зрения расходов, реформ в секторе образования и здравоохранения, дальнейшей рационализации социальной помощи и созданию более справедливой системы налогообложения, что способствует развитию;
  • уменьшение уровня инфляции и восстановление валютных резервов;
  • восстановление надежного банковского кредитования предприятий.

Кроме того, в ВБ напомнили, что Украина продолжит нуждаться в кредитах из-за необходимости платить по старым долгам и удерживать дефицит бюджета на выше 2,5%.

"Украине потребуется примерно 11 млрд долларов в год (8% ВВП) для уплаты государственного долга и покрытия дефицита бюджета в 2019, 2020 и 2021 годах. Для обеспечения необходимого уровня финансирования важно не потерять импульс, созданный реформами, и соблюдать сроки проведения проверок МВФ. Украина и в дальнейшем будет нуждаться в поддержке со стороны программы МВФ после окончания срока программы поддержки экономической политики stand-by в марте 2020 года", – говорится в обзоре Всемирного банка.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) ухудшило экономический прогноз на 2019 год. Если раньше рост ВВП в текущем году прогнозировался на уровне 3%, то теперь ожидается только 2,8%. Практически одновременно с прогнозом МЭРТ вышел апрельский "Обзор мировой экономики" Международного валютного фонда, и там прогноз реального ВВП по Украине сохранен на уровне 2,7%. А самый пессимистичный прогноз дают Национальный банк Украины и агентство S&P: всего 2,5% роста ВВП.

Кроме того, эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Специалисты также объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:


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Тег экономика, прогноз, ВВП, Всемирный банк, дефицит бюджета, рост ВВП

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