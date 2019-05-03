У Зеленского объяснили, что повлияет на сохранение транзита газа через Украину

Данилюк подчеркнул, что этот вопрос остается сложным

Фото: naftogaz.com.

Транзит газа через Украину растет, однако вопрос его сохранения во многом зависит от позиции США по строительству российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил в Брюсселе советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк.

"Мы понимаем, что существует большой риск потери транзита [газа РФ через территорию Украины]. Рано сейчас говорить, сейчас надо больше делать, чем мне озвучивать какую-то позицию. Это непростой вопрос. Многое зависит и от позиции американской стороны относительно "Северного потока – 2". Это такой довольно комплексный вопрос, на который нам нужно обязательно найти ответ", – сказал Данилюк.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.

После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.

В свою очередь Коболев сообщал, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину, поэтому "Нафтогаз" готовится к газовой войне с Россией.

Также в украинской компании сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:

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