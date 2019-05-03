У Зеленского объяснили, что повлияет на сохранение транзита газа через Украину
Данилюк подчеркнул, что этот вопрос остается сложным
Транзит газа через Украину растет, однако вопрос его сохранения во многом зависит от позиции США по строительству российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил в Брюсселе советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк.
"Мы понимаем, что существует большой риск потери транзита [газа РФ через территорию Украины]. Рано сейчас говорить, сейчас надо больше делать, чем мне озвучивать какую-то позицию. Это непростой вопрос. Многое зависит и от позиции американской стороны относительно "Северного потока – 2". Это такой довольно комплексный вопрос, на который нам нужно обязательно найти ответ", – сказал Данилюк.
Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.
После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.
В свою очередь Коболев сообщал, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину, поэтому "Нафтогаз" готовится к газовой войне с Россией.
Также в украинской компании сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:
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