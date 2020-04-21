У Зеленского объяснили, когда начнут спасать экономику от коронакризиса

Мероприятия по стимулированию украинской экономики будут внедряться поэтапно после пика заболеваемости COVID-19. Об этом заявил советник президента Олег Устенко во время онлайн-встречи с представителями бизнеса, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Устенко, наиболее эффективным инструментом в таких условиях является создание новых рабочих мест. Он напомнил, что Кабинет министров уже представил первые программы, которые помогут бизнесу сохранить рабочие места и получить финансовую помощь для продолжения деятельности.

"Стимулирование роста количества рабочих мест более эффективно, чем выплата помощи по безработице этим людям", - считает советник президента.

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Кроме того Устенко подчеркнул, что сейчас Украине очень важно начать новуюпрограмму сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

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"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", – сказал советник президента.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

А о том, сколько украинцев потеряли работу или доход во время карантина, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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