У Зеленского рассказали о рекорде по золотовалютным резервам

Золотовалютный резерв Украины находится на рекордном уровне в 28,5 млрд долларов, установленном в 2012 году, и в ближайшее время он может пересечь отметку в 30 млрд долларов.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам.

"Золотовалютный резерв страны сейчас находится на уровне 28,5 млрд долл. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в полтора миллиарда долларов", - отметил он.

По словам экономиста, "зрада", о которой говорили предшественники, "о том, что Международный валютный фонд больше никогда не даст денег – тоже не оправдалась".

"Два миллиарда долларов были получены вчера (24 июля. – Ред.) на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в 30 млрд долл. К слову сказать, теперешний уровень – это уровень, аналогичный тому максимальному уровню, который был за последнее, фактически, десятилетие – в 2012 году. Сейчас мы находимся на уровне 2012 года", - сказал он.

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Устенко также напомнил, что, представляя нового главу Национального банка Кирилла Шевченко, Зеленский четко сказал о том, что надеется и уверен в независимости НБУ.

"Потом добавил – независимым от всех, что более чем позитивно воспринималось всеми рыночными игроками", - указал он.

Советник главы государства напомнил, что новый глава Нацбанка уже провел телефонные переговоры с представителями МВФ и европейских институций, а 24 июля президент Зеленский говорил с представителями Европейского банка реконструкции и развития в телефонном режиме, разговор был более чем позитивный, и в ЕБРР заявили, что они восхищены скоростью реформирования украинской экономики.

"Тоже знаковое дополнительное событие, которое было на этой неделе, – это размещение наших европейских облигаций. Они были размещены на 2 млрд долл. Фактически, заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством, на длинный и более дешевый. Экономия для нас, а это порядка миллиарда гривен в год, – вот это размещение", - подчеркнул он.

Напомним, что в целом за 2020 год Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа МВФ. О том, какие "маяки" поставил фонд перед Украиной, узнавайте из видео:

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