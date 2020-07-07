Валютные резервы Украины выросли до рекорда за восемь лет

В Нацбанке объяснили, почему денег в запасе стало больше

По состоянию на 1 июля 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,52 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, за июнь резервы по сравнению с майскими показателями выросли более чем на 3 млрд долларов, или на 12,4%. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Нынешний уровень резервов оказался на рекордном с 2012 года уровне, отметили в Нацбанке.

"Последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года. Существенный рост в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом и связанного с этим финансирования, так и наращиванием покупки валюты на межбанковском валютном рынке", – объяснили в НБУ.

Так, Украина в июне получила 2,1 млрд долларов от МВФ, 500 млн евро – от Евросоюза, 353,3 млн евро – от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. НБУ на межбанке за этот месяц выкупил 1,16 млрд долларов.

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В то же время по внутренним и внешним долгам Украина в июне заплатила 1,19 млрд долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – резюмировали в НБУ.

Напомним, в целом за 2020 год Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа МВФ. О том, какие "маяки" поставил фонд перед Украиной, узнавайте из видео:

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