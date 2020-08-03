У Зеленского рассказали, сколько малый бизнес получил доступных кредитов

Программа финансовой господдержки малого и среднего предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%" эффективно работает, растет число банков, предоставляющих эту услугу.
Об этом со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлию Ковалив, сообщает пресс-служба Банковой.
"Инициированная президентом в начале года программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 мрд гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)", – говорит чиновница.
В лидерах по количеству оформленных договоров – Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.
Ковалив отметила, что сейчас программа кредитования "5-7-9%" доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней, что свидетельствует об успешности инициативы.
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как работает новая программа доступных кредитов для бизнеса .
Также новости "Сегодня" писали о том, что правительство приняло изменения в порядок выдачи средств по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", расширив круг потенциальных претендентов на получение кредитных средств.
О том, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:
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