Банки за неделю выдали 105 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за неделю выдали 82 новых кредита на общую сумму 104,67 млн гривен. Всего, по состоянию на 22 июня 2020 года, уже выдано 721 кредит на общую сумму почти в более чем полмиллиарда гривен (509,43 млн гривен).

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Напомним, заем в рамках госпрограммы можно получить уже в 16-ти банках.

"Только за прошлую неделю уполномоченные банки заключили практически 11% выданных за весь период действия программы кредитов. Интересно, что несмотря на то, что правительством, путем введения инструмента рефинанса фактически были трансформированы "Доступные кредиты 5-7-9%" в программу поддержки бизнеса, пострадавшего от карантинных мероприятий, внедренных для борьбы с пандемией Covid-19, популярностью все еще пользуется базовый продукт программы – инвестиционные кредиты. Я считаю, это хороший сигнал, который свидетельствует, что украинский бизнес несмотря на трудные времена думает о развитии и инвестирует в это средства", – отметил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство упростило доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9".

В тренде Названа дата и сумма получения первого транша от Всемирного банка

Напомним, 12 июня Национальный банк Украины снизил учетную ставку с действовавших с 24 апреля 8% годовых до 6%. Учетная ставка снижается восьмой раз подряд. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

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В Нацбанке уточнили, что снижение учетной ставки стало возможным благодаря реализации ключевого предположения регулятора – заключению нового соглашения между Украиной и МВФ. На что будут направлены полученные от фонда средства, ранее объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль:

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