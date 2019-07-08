Уборка ранних зерновых в Украине: сколько намолотили аграрии

Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых обнародованы по состоянию на 8 июля

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Аграрии во всех областях Украины намолотили 11,3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,4 млн га, или 35% к прогнозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых, которая началась 20 июня, по состоянию на 8 июля такие:

пшеница – 7,3 млн тонн с площади 2,1 млн га, или 32 к прогнозу;

ячмень – 3,6 млн тонн с площади 1,1 млн га, или 43% к прогнозу;

горох – 402 тыс. тонн с площади 187 тыс. га, или 66% к прогнозу.

В Министерстве таже сообщили, что продолжается уборка озимого рапса – аграрии намолотили 1,1 млн тонн с площади 519 тыс. га, или 40% к прогнозу.

"Аграрии шести областей – Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской – приступили к уборке ржи, которой по состоянию на эту дату намололили 2 тыс. тонн с площади 0,6 тыс. га, или 0,5% к прогнозу. Аграрии четырех областей – Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской – начать уборку овса, которого намолотили 1,5 тыс. тонн с площади 1 тыс. га, или 0,4% к прогнозу", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом, как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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