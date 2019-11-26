Учителям и врачам в Украине задерживают зарплаты: Зеленский обратился к Кабмину

Президент объяснил, что украинцы обращаются к нему в соцсетях с личными сообщениями

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Видео: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что за ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями. Об этом он сообщил перед официальным визитом в Эстонию в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Мне сегодня прислали очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получают заработную плату начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно, очень быстро этот вопрос", – сказал Зеленский.

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Напомним, ранее Государственная служба статистики сообщала, что в Украине в целом выросли долги по зарплатам. Так, по состоянию на 1 октября задолженность увеличилась до 3,14 млрд грн, то есть за месяц она выросла на 11,5%. Больше всего наемным работникам задолжали в Донецкой области – 597,56 млн грн.

При этом недавно бастующим горнякам перечислили миллиард гривен на погашение зарплатных долгов. Зарплаты не получали шахтеры Донбасса, Волыни и Львовской области.

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