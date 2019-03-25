"Угрожают продовольственной безопасности": Порошенко раскритиковал тенденции в животноводстве

Президент заявил о необходимости усиления госполитики в животноводстве

Фото: president.gov.ua

"Угрожают продовольственной безопасности": Порошенко раскритиковал тенденции в животноводстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8f3/5fd/5c98f35fdf3da.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8f3/5fd/5c98f35fdf3da.jpeg 2019-03-25T17:32:00+02:00 Экономика Президент заявил о необходимости усиления госполитики в животноводстве

На девять миллиардов долларов продукции растениеводства в Украине, которая поставляется за границу, приходится лишь миллиард долларов экспортной продукции животноводства.

Об этом 25 марта заявил президент Петр Порошенко в ходе встречи со студентами и преподавателями Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"С одной стороны, за последние 10 лет наши урожаи зерна выросли вдвое, в прошлом году мы вышли на рекордную цифру – 70 млн тонн зерна. С другой стороны, животноводство переживает кризис, поголовье крупного рогатого скота сократилось примерно в семь раз", – заявил президент.

Читайте также Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода

По его словам, Украина продолжает удерживать нормальные позиции по отдельным видам продукции животноводства благодаря развитию технологий и росту производительности.

"Но те тенденции, которые сейчас в животноводстве, они угрожают не только сельскому хозяйству, но и продовольственной безопасности страны… В результате необходимость усиления государственной политики в животноводстве очевидна. Потому что сейчас не работает средний и малый бизнес", – подчеркнул Порошенко.

Президент также напомнил, что в 2018 году Украина вошла в ТОП-10 экспортеров молочной продукции в мире.

"Но нам надо работать над приближением стандартов ее качества к стандартам Евросоюза. И постепенно переориентировать нашу молочную продукцию с постсоветских, российских рынков на европейские", – сказал он.

Напомним, по данным Ассоциации производителей молока, объем экспорта украинских молочных продуктов по итогам января-февраля 2019 года сохранился на уровне прошлогоднего показателя, но в денежном эквиваленте уменьшился на 22% – до 34,2 млн долларов.

Ранее директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий рассказал, что в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Угрожают продовольственной безопасности": Порошенко раскритиковал тенденции в животноводстве". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.