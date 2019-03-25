"Угрожают продовольственной безопасности": Порошенко раскритиковал тенденции в животноводстве
Президент заявил о необходимости усиления госполитики в животноводстве
На девять миллиардов долларов продукции растениеводства в Украине, которая поставляется за границу, приходится лишь миллиард долларов экспортной продукции животноводства.
Об этом 25 марта заявил президент Петр Порошенко в ходе встречи со студентами и преподавателями Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.
"С одной стороны, за последние 10 лет наши урожаи зерна выросли вдвое, в прошлом году мы вышли на рекордную цифру – 70 млн тонн зерна. С другой стороны, животноводство переживает кризис, поголовье крупного рогатого скота сократилось примерно в семь раз", – заявил президент.
По его словам, Украина продолжает удерживать нормальные позиции по отдельным видам продукции животноводства благодаря развитию технологий и росту производительности.
"Но те тенденции, которые сейчас в животноводстве, они угрожают не только сельскому хозяйству, но и продовольственной безопасности страны… В результате необходимость усиления государственной политики в животноводстве очевидна. Потому что сейчас не работает средний и малый бизнес", – подчеркнул Порошенко.
Президент также напомнил, что в 2018 году Украина вошла в ТОП-10 экспортеров молочной продукции в мире.
"Но нам надо работать над приближением стандартов ее качества к стандартам Евросоюза. И постепенно переориентировать нашу молочную продукцию с постсоветских, российских рынков на европейские", – сказал он.
Напомним, по данным Ассоциации производителей молока, объем экспорта украинских молочных продуктов по итогам января-февраля 2019 года сохранился на уровне прошлогоднего показателя, но в денежном эквиваленте уменьшился на 22% – до 34,2 млн долларов.
Ранее директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий рассказал, что в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции:
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