Затронет и Украину: что будет, если США выйдут из ВТО

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Соединенные Штаты Америки могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Если это звление заявление президента США Дональда Трампа реализуется, это будет первый со времен создания ВТО в 1995 году выход члена из Организации. Об этому сайту "Сегодня" рассказала партнер практики международной торговли Sayenko Kharenko Анжела Махинова.

Впрочем, как считает замдиректора Института международных отношений Александр Шнырков, заявление Трампа следует рассматривать предупреждением Пекину на фоне нарастающей американско-китайской торговой войны. А потому в реальность угроз Трампа эксперт-международник не верит.

"Не думаю, что Трамп выйдет [из ВТО] – это не выгодно Америке: там ведь не только Китай игрок, там и Европа, и Африка, и Латинская Америка – они все подчиняются системе регулирования. [Заявление] – это угроза, предупреждение и призыв к уступкам со стороны Китая", – сказал он.

Шнырков добавил: за заявлением Тампа стоит желание обратить внимание членов Организации на то, что Поднебесная уже де-факто имеет другой статус и, следовательно, отношение к ней должно быть жестче.

"Когда Китай вступил в ВТО, он сделал это в ранге развивающейся страны. За правилами ВТО, такая страна имеет право на более высокие механизмы, инструменты, барьеры защиты внутреннего рынка. Пошлины, например, госрегулирование, государственная помощь и т.д., – рассказал Шнырков. – Но сейчас Китай уже не является такой страной – он очень активный, выходит на другие рынки. Страна условно называется развивающейся, но по уровню развития, по ВВП, по экспорту она на уровне развитых стран".

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Махинова также напомнила, что ВТО была создана с целью либерализации правил международной торговли, для обеспечения максимальной прозрачности и предсказуемости таких правил для всех членов Организации. Также важным преимуществом ВТО является наличие процедуры разрешения споров между членами Организации, по результатам которой принимаются обязательные для исполнения рекомендации.

А поскольку между Украиной и США нет двусторонних соглашений, выход Америки из ВТО будет означать неопределенность в торговых отношениях между Киевом и Вашингтоном.

"То есть в любой момент США смогут применить любые пошлины к товару происхождением из Украины или просто запретить импорт/экспорт каких-то товаров; смогут применять технические регламенты и санитарные меры без каких-либо предупреждений и т.д. И самое главное, у Украины не будет инструментов влияния на этот "беспредел", поскольку, во-первых, у США не будет никаких обязательств в отношении Украины; во-вторых, нет международного форума для разрешения всех споров, которые на текущий момент могут рассматриваться в ВТО (предполагаем, что процедура разрешения споров, предусмотренная двусторонним договором между Украиной и США о взаимной защите инвестиций, не будет распространяться на все споры)", – сказала Махинова.

Как сообщал сайт "Сегодня", Дональд Трамп отложил до 15 декабря введении в действие пошлин на часть китайских товаров. В частности, речь идет о такой продукции, как мобильные телефоны, ноутбуки, видеоприставки, некоторые игрушки, мониторы, отдельные виды одежды и обуви. На все остальные китайские товары американские 10-процентные пошлины начнут действовать с 1 сентября 2019 года.

Ранее США обратились с жалобой во Всемирную торговую организациюв связи с введенными Индией дополнительными тарифами на ряд американских товаров в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и алюминий. Также США инициировали в ВТО аналогичные спорыс Россией, Китаем, Евросоюзом и Турцией, которые, как и Индия, приняли ответные меры после повышения Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий.

При этом ВТО приняла решение, что США предоставляли некоторые субсидии авиастроительному концерну Boeing.

Напомним, что Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

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