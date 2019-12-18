Украина будет в тепле даже без газового договора с Россией – премьер Гончарук

Андрей Гончарук. Фото: ОПЕНГРАФ

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Премьер-министр Алексей Гончарук дал большое интервью ведущим украинским СМИ, в частности – журналистам "Сегодня".

Полная версия интервью вышла на телеканале "Украина 24".

Премьер-министр, в частности, прокомментировал газовые отношения с Россией.

"Рекордное количество газа закачано в наши подземные хранилища. Поэтому к этой зиме страна обеспечена энергоресурсами как никогда. Таким образом на нас нельзя давить. Нельзя говорить – давайте договариваться, потому что будете в холоде", – сказал Алексей Гончарук.

Любой контракт – это движение с двух сторон, подчеркнул премьер. Украину интересует долгосрочный контракт, чтобы обеспечить энергостабильность в регионе – в Украине и в Европе.

Предвидеть, как переговоры с Россией закончатся, сейчас нельзя, заявил премьер, однако Украина готова к любому сценарию. В этом плане важна поддержка международного сообщества, и она есть, считает премьер.

"Нашим базовым сценарием является долгосрочный контракт, потому что война – это всегда дорого, и это приносит убытки. Мы готовимся к тому, что новый контракт будет заключен, исходя из того, что он будет заключен по европейским правилам. Мы евроинтегрируемся, и будем играть по европейским правилам", – сказал Алексей Гончарук.

Контекст переговоров выглядит для Украины неплохо, считает премьер.

"Если контракт не будет заключен, это означает, что Украина все равно будет этой зимой в тепле, но в в следующем сезоне встанет вопрос – как обеспечить Европу необходимым газом. Я думаю, что в конце концов мы все равно придем к тому, что необходимо договориться. Украина выглядит в переговорах сильной стороной", – заявил премьер Гончарук.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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