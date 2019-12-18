Большое интервью с премьером Гончаруком на телеканале "Украина 24" (полное видео)

Во время встречи с ведущими СМИ Украины премьер-министр рассказывает об энергетической стратегии Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал интервью, полная версия которого выходит в прямом эфире телеканала "Украина 24"сегодня, 17 декабря в 22:30, ведущим СМИ Украины, в частности – журналистам "Сегодня".

Алексей Гончарук рассказывает о выделяемых МВФ 5,5 миллиарда долларов, которые, по мнению главы правительства, обеспечат макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря этому, по словам премьера, весной следующего года можно ожидать в банках кредиты под 11-15%, что, по его мнению, поможет развитию украинской экономики.

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Также глава правительства дает понять, что Кабмин готов к любому сценарию развития возможной "газовой войны" с Россией в конце года, когда завершится контракт на транзит газа. Речь идет и об энергетической стратегии на много лет вперед, о повышении собственной добычи газа в Украине, а также о стимуляции частных газодобывающих компаний и о энергетической модернизации зданий. Все это, по словам премьер-министра, должно значительно повысить энергетическую эффективность страны.

Также Алексей Гончарук обещает, что в случае договоренности с Россией в платежках украинцев существенно снизится цена газа, а если договоренности не будет, цена не вырастет – на случай этого правительство разработало комплекс мер.

Ранее стало известно, что уже с 1 января гражданам Украины предлагают постоянную цену на газ. На платежках украинцев не отразятся ни сильные морозы, ни результаты переговоров с Кремлем о газовом транзите, уверяет Кабинет министров Украины. Даже рыночные колебания ни на копейку не повлияют на гарантированную стоимость для тех, кто примет новое правительственную предложение.

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